POL-MK: Falschgeld, Einbruch und Pkw-Diebstahl

Iserlohn (ots) - Einem Iserlohn wurden am Sonntag sämtliche Reifen seiner drei Fahrzeuge zerstochen. Die Wagen standen allerdings an verschiedenen Orten: in der Feldstraße, in der Vom-Stein-Straße und in der Straße Zum Tannenkopf. Sachdienliche Hinweise können Sie gerne persönlich auf der Polizeiwache in Iserlohn oder unter der Telefonnummer 02371-91990 mitteilen. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr