POL-PDNR: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Herdorf (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 30.06.2024, wurden in Herdorf in der Straße Glockenfeld gleich zwei PKW durch Kratzer beschädigt. Unbekannte Täter hatten mit einem spitzen Gegenstand jeweils einen langen Kratzer über die gesamte rechte Fahrzeugseite verursacht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Betzdorf unter Tel. 02741/9260 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Telefon: 02741/926-0 ...

