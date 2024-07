POL-PDNR: Sachbeschädigung zwei PKW zerkratzt

Niederfischbach (ots) - Am Samstagvormittag, 29.06.2024, stellten die Angestellten des EDEKA-Marktes in Niederfischbach fest, dass eine Frau unter einem falschen Vorwand Unterschriften und Spenden von Kunden sammelte. Als die Dame angesprochen wurde versuchte sie zusammen mit einer weiteren männlichen Person in einem silbernen BMW-Kombi zu flüchten. Eine Mitarbeiterin versuchte sich noch in den Weg zustellen. Der BMW ...

