POL-BOR: Ahaus-Graes - Folgemeldung: Graeser Brook nach Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle wieder frei

Ahaus (ots)

Nachdem nach einem Verkehrsunfall in Ahaus-Graes der Graeser Brook in Höhe Salzgewinnung in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden musste (wir berichteten), konnte die Fahrbahn nach Bergung des Lkw und Reinigung am 16.07.2024, gegen 21:40 Uhr, wieder freigegeben werden. Nach Schilderung des Lkw-Fahrers kam diesem in Höhe der Salzgewinnung ein dunkelblaues Fahrzeug aus Fahrtrichtung Gronau entgegen und fuhr mittig der Straße. Um einem Zusammenstoß zu vermeiden musste der Lkw-Fahrer nach rechts ausweichen, geriet hierbei mit seinem Betonmischer in den Graben und stürzte letztlich auf die Seite. Das dunkelblaue Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle ohne anzuhalten. Bei dem Unfall wurde der 55-jährige Lkw-Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000,-Euro geschätzt.

Zeugen die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Ahaus unter 02561-926-0 zu melden.

