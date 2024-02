Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: 86-jährige Frau wird von Auto angefahren und verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Aus einer Parklücke beabsichtigte am Donnerstag, 08.02.2024 gegen 16.45 Uhr eine 21 Jahre alte Frau in der Hauptstraße rückwärts auszuparken. Dabei übersah sie eine in diesem Moment hinter dem Fahrzeug vorbeilaufende Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 86-jährige Fußgängerin stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug der 21-Jährigen entstand kein Sachschaden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell