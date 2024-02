Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Folgemeldung zu Verkehrsunfall mit Personenschaden - Motorroller und Pkw beteiligt - Starke Verkehrsbehinderung, hier: Unfallbeteiligte verstorben

Freiburg (ots)

Nach erster Einschätzung rutschte eine 23-jährige Motorrollerfahrerin während ihrer Fahrt stadteinwärts auf der Basler Straße in einer leichten Rechtskurve alleinbeteiligt auf den dort befindlichen Straßenbahngleisen mit ihrem Motorroller aus und stürzte. In der Folge geriet sie in den Gegenverkehr und wurde von einem Pkw erfasst. Die 23-Jährige erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen und verstarb an deren Folgen in einer Freiburger Klink.

++++++++++++++++++++++++++++++ Erstmeldung:

Am 09.02.2024, gegen 06:15 Uhr kam es auf der Basler Straße zwischen dem Verkehrsknoten Süd (Kreuzung Merzhauserstraße, Basler Straße, Heinrich-von-Stephan-Straße)und der Haltestelle Pressehaus zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorrollers und eines Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde hierbei eine Person verletzt.

Derzeit laufen die Unfallaufnahme und der Rettungseinsatz. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr auf der B 3/B31 und der Straßenbahnlinie 5 der Freiburger Verkehrs AG, sowie weiteren Buslinien.

Stand: 06:30 Uhr

Es wird nachberichtet.

