POL-FR: Freiburg: Baumaschinen beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Donnerstag, 08.02.2024, zwischen 12:30Uhr und 12:45 Uhr in der Maria-Theresia-Straße in Endingen a.K. vermutlich beim Ein-/Aussteigen die Fahrzeugtüre gegen einen parkenden VW-Golf. Damit verursachte der Unbekannte einen Schaden von ca. 500EUR. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der ...

mehr