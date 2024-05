Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Rohbauten im Visier Krimineller

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bickenbach (ots)

Einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro hinterließen bislang unbekannte Kriminelle auf einer Baustelle in der Darmstädter Straße. Zwischen Mittwochabend (8.5.) und Freitagmorgen (10.5.) verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu den Rohbauten und brachen gewaltsam diverse Lagerräume auf. Mit erbeutetem Werkzeug, Baumaschinen, Arbeitskleidung und Bauutensilien machten sie sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 42 aus Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 in Verbindung zu setzen.

