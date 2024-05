POL-DA: Bensheim: Nach tödlichem Unfall mit Motorradfahrer/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) - In der Nacht auf Montag (13.5.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Bismarckstraße. Nachdem sie die Eingangstür aufgehebelt hatten, packten sie diverse Medikamente in einen Rucksack und entwendeten mehrere Tablets, zwei Fahrzeugschlüssel und eine Kasse, gefüllt mit Bargeld und einem Tankgutschein. Noch ...

