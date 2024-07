Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher stehlen Geld

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Weststraße;

Tatzeit: zwischen 16.07.2024, 18.30 Uhr, und 17.07.2024, 07.15 Uhr;

In Büroräume eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Stadtlohn. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang in das Gebäude an der Weststraße: Um hineinzukommen, hatten sich die Einbrecher an einem Fenster zu schaffen gemacht. Sie durchsuchten das Innere und erbeuteten Bargeld, das sie dabei vorfanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Hinweis an die Medien: In einer ersten, zwischenzeitlich gelöschten Fassung dieser Meldung war als Tatzeitraum irrtümlich die Nacht zum Donnerstag genannt worden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell