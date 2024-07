Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kompletten Inhalt eines Einkaufswagens gestohlen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Bocholter Straße;

Tatzeit: 16.07.2024, 20.25 Uhr;

Statt zur Kasse ging es zur Eingangstür: Unbekannte sind am Dienstag in Borken mit einem prall gefüllten Einkaufswagen aus einem Verbrauchermarkt geflüchtet. Zeugen schilderten, wie die Tat in dem Geschäft an der Bocholter Straße ablief: Demnach habe gegen 20.25 Uhr eine Frau die anwesende Kassiererin in ein Gespräch verwickelt, während gleichzeitig zwei Kinder mit dem Einkaufswagen hinausgingen. Auch die Unbekannte entfernte sich in Richtung Parkplatz. Ein in einem Auto wartender Mann lud gemeinsam mit den anderen drei Personen das Diebesgut in einen grauen Skoda Fabia mit polnischen Kennzeichen. Mit diesem fuhren sie anschließend weg.

Zu den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann war circa 45 bis 50 Jahre alt, hatte dunkle, kurze Haare und war dunkel gekleidet; die Frau war ebenfalls 45 bis 50 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, hatte lange dunkelbraune Haare und war bekleidet mit einen schwarzen Top; eines der beiden Kinder war circa 13 Jahre alt und hatte braune Haare; das zweite Kind war circa fünf Jahre alt und hatte ebenfalls braune Haare.

Wer Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes geben kann, sollte sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Kriminalkommissariat in Borken in Verbindung setzen. (to)

