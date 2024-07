Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Flasche angegriffen - Bundespolizei ermittelt vorherige Attacke

Hagen (ots)

Am Freitagabend (19. Juli) schlugen sich zwei Beteiligte am Hagener Hauptbahnhof gegenseitig mit einer Flasche. Dadurch verletzten sich beide. Bundespolizisten führten eine Videoauswertung durch.

Gegen 22:40 Uhr ereignete sich am Vorplatz des Hauptbahnhofs Hagen eine wechselseitige Körperverletzung. Ein Zeuge (42) gab gegenüber den Beamten an, dass sich ein 59-Jähriger mit einer Frau gestritten habe. Dann habe die 39-Jährige unvermittelt dem Deutschen eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Diese zerbrach und der Mann sei ins Straucheln geraten. Daraufhin habe der Wohnungslose die Frau ebenfalls mit einer Flasche angegriffen, woraufhin diese zu Boden ging. Anschließend habe die Frau ohne festen Wohnsitz die Bundespolizeiwache aufgesucht und die Beamten über die begangene Straftat informiert. Die Frau wies eine Verletzung an der Stirn auf, der Mann dagegen erlitt eine Platzwunde am Jochbein. Eine Videoauswertung bestätigte die Angaben des 42-Jährigen.

Die Beteiligten lehnten jegliche medizinische Versorgung ab und verließen getrennt voneinander die Wachräume. Die Bundespolizisten leiteten jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell