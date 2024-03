POL-BI: Fahrradhelm zerbricht bei Unfall

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 28.02.2024, und Donnerstag, 29.03.2024, gelang Ermittlern im Rahmen des Behördenschwerpunkts "Sichere Innenstadt" in der Bahnhofstraße und dem Ostmannturmviertel die Festnahme von einem Drogendealer und einem Konsumenten, die daraufhin in Haft genommen wurden. Ladendetektive wurden am Mittwoch gegen 20:15 Uhr in ...

