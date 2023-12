Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgängerin verletzt

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fußgängerin kam es am Mittwochabend in der Waldstraße in Kaiserslautern. Die 58-jährige Autofahrerin aus Kaiserslautern musste verkehrsbedingt an einer Einmündung anhalten, um den durchgehenden Verkehr passieren zu lassen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen interpretierte eine 68-jährige Fußgängerin aus Kaiserslautern diesen Anhaltevorgang als Möglichkeit die Straße vor dem Auto überqueren zu können. Beim Anfahren der Autofahrerin kam es zum Zusammenstoß und die Fußgängerin wurde zu Boden gestoßen. Sie wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Abklärung durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. |cpe

