Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lautstark randaliert

Kaiserslautern (ots)

Eine 32-Jährige aus Kaiserslautern hat am Mittwochmittag sowohl Polizei als auch das Ordnungsamt auf den Plan gerufen. Die Frau geriet zunächst mit einer Spaziergängerin in der Innenstadt in Streit und begann dann ihre persönlichen Habseligkeiten auf ein angrenzendes Hausdach zu werfen. Hintergrund seien persönliche Probleme. Da kein strafrechtlich relevanter Sachverhalt ermittelt werden konnte, wurde durch das zuständige Ordnungsamt Kaiserslautern der Sachverhalt in eigener Zuständigkeit weiterverfolgt. |cpe

