POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Münchweiler a.d. Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) - Zu einem PKW - Diebstahl kam es in der Nacht vom 19. Dezember 2023 auf den 20. Dezember 2023 in Münchweiler an der Alsenz. Der in der Jahnstraße geparkte silberne Opel Zafira mit Zulassungskennzeichen Kaiserslautern wurde vermutlich mittels eines vergessenen Autoschlüssels durch einen bisher unbekannten Täter entwendet. Zeugen, die etwas gesehen haben oder denen der entwendete PKW an anderer Stelle aufgefallen ist, ...

