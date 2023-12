Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnungsbrand in Hochhaus

Kaiserslautern (ots)

Am späten Nachmittag rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes in die Königsberger Straße aus. Dort wurde per Notruf Rauch aus einer Wohnung im 7.OG eines Wohnblocks gemeldet. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen in andere Wohnungen verhindern. Da sich Rauchgase im gesamten Gebäude ausgebreitet hatten, mussten sämtliche Bewohner durch die Feuerwehr und die Polizei aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Sie kamen für die Zeit des Einsatzes im Foyer eines Nachbargebäudes unter, wo warme Getränke für sie bereitgestellt wurden. Nachdem das Gebäude durch die Feuerwehr durchlüftet worden war, konnten die Evakuierten zurück in ihre Wohnungen. Die genaue Brandursache ist noch nicht geklärt, die Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern. Durch die Rauchgase wurden ein 71-jähriger und eine 85-jährige Bewohnerin sowie eine 32-jährige Besucherin leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.|pvd

