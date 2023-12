Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Gewalt einen Hut entwendet

Kaiserslautern (ots)

Schrecksekunde für einen 53-jährigen Mann aus Berlin am späten Mittwochabend. Der Mann wurde in der Innenstadt in Kaiserslautern durch zwei männliche Personen körperlich angegriffen und gegen einen PKW gedrückt. Hierbei entwendeten die Männer den Hut des Mannes und flüchteten in einen angrenzenden Nachtclub. Durch die Polizeibeamten konnten die beiden Verdächtigen aus Kaiserslautern wenige Minuten später ermittelt werden. Ein entsprechendes Verfahren gegen die beiden Männer wurde eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall in der Richard-Wagner-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |cpe

