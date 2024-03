Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Haftantritte nach Ermittlungen im Rahmen der Rauschgiftkriminalität

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 28.02.2024, und Donnerstag, 29.03.2024, gelang Ermittlern im Rahmen des Behördenschwerpunkts "Sichere Innenstadt" in der Bahnhofstraße und dem Ostmannturmviertel die Festnahme von einem Drogendealer und einem Konsumenten, die daraufhin in Haft genommen wurden.

Ladendetektive wurden am Mittwoch gegen 20:15 Uhr in einem Supermarkt eines Einkaufzentrum an der Bahnhofstraße auf einen 40-jährigen Mann aufmerksam, der mit einer Plastiktüte den Supermarkt außerhalb des Kassenbereichs verlassen wollte.

Nachdem sie ihn gestoppt hatten, stellten sie fest, dass starker Cannabis-Geruch aus der Tüte drang. In der Tüte befanden sich mehrere Tütchen mit Marihuana.

Hinzugerufene Polizeibeamte durchsuchten den 40-Jährigen, der zuletzt in Gütersloh gemeldet war. Neben dem Marihuana wurde noch eine Konsumeinheit Kokain sichergestellt. Gegen den bereits kriminalpolizeilich bekannten Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Er wurde am darauffolgenden Tag, 29.02.2024, der Haftrichterin vorgeführt.

Aufgrund der aktuellen Tat und weiteren Erkenntnisse der Rauschgiftermittler ordnete die Haftrichterin die Untersuchungshaft wegen des illegalen Handels mit Drogen gegen den 40-Jährigen an.

An diesem Donnerstag, 29.02.2024, erwischten Zivilbeamte ebenfalls einen Drogenkonsumenten im Ostmannturmviertel. Der 30-jährige Mann ohne festen Wohnsitz ging gegen 14:35 Uhr aus der Thielenstraße in die August-Bebel-Straße und traf sich dort mit einem ebenfalls polizeibekannten Mann. Anschließend stieg er als Beifahrer in einen Wagen und fuhr davon.

Streifenbeamte stoppten das Auto wenig später. Bei der Durchsuchung des 30-Jährigen fanden sie mehrere Bubbles, die augenscheinlich mit Kokain gefüllt waren.

Auch den Fahrer des Wagens kontrollierten die Beamten. Ein Drogenvortest verlief bei dem 45-jährigen Bielefelder positiv, woraufhin die Polizisten eine Blutentnahme anordneten und ein Strafverfahren einleiteten.

Gegen den 30-Jährigen wird wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Am Folgetag führten Ermittler den Mann der Haftrichterin vor, der die Hauptverhandlungshaft im beschleunigten Verfahren anordnete.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell