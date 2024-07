Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bedrohung nach Lärmbelästigung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Breite Straße, Dienstag, 02.07.2024, 02.19 Uhr

NORTHEIM (mil)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der "Breite Straße" in Northeim zu einer Bedrohung zum Nachteil eines 40-jährigen Northeimers.

Ein 45-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses fühlte sich von den Lärm seines 40-jährigen Nachbarn belästigt und suchte daher dessen Wohnung im Haus auf. Hier trat der 45-jährige Northeimer gegen die Tür seines Nachbarn, wodurch diese beschädigt wird. Im weiteren Verlauf bedrohte er den 40-jährigen Wohnungsinhaber mit dem Tode und riss innerhalb der Wohnung den Sprechhörer der Gegensprechanlage ab.

Insgesamt verursachte der 45-jährige Mann einen Sachschaden in geschätzter Schadenshöhe von 150,00 Euro. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigungen und Bedrohung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell