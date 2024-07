Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pedelecs gestohlen - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Mittwoch, 12.06.2024, 21.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Mittwoch, den 12.06.2024 beobachteten mehrere Zeugen drei bislang unbekannte Personen, welche zwei Pedelecs in einem Gebüsch zurückließen und anschließend in unbekannte Richtung flohen. Die beiden Pedelecs wurden durch die Polizei sichergestellt. Es liegt der Verdacht nahe, dass diese Pedelecs zuvor im Raum Hardegsen entwendet worden sind. Bislang sind kein genauer Tatort und somit auch keine Geschädigten/ Eigentümer bekannt.

Wer Hinweise zu den Eigentümern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell