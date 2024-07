POL-NOM: 23-jähriger muss sich wegen des Verstoßes nach dem Waffengesetz und Fahren unter Drogeneinfluss verantworten

Uslar (ots) - Uslar OT Sohlingen (La) - Am Freitagvormittag, den 28.06.2024, gegen 10.00 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Zweifamilienhaus in der Bäckereistraße in Brand. Die Bewohner sowie der Hund konnten durch die Feuerwehr aus dem Gebäude evakuiert werden. Die Personen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden i.H.v. geschätzt 150.000,00 EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. ...

