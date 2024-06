Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 11-monatige Freiheitsstrafe vollstreckt

Freiburg (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter 31-Jähriger wurde am Sonntagabend durch die Bundespolizei am Hauptbahnhof Freiburg festgenommen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den deutschen Staatsangehörigen am 2. Juni 2024 am Freiburger Hauptbahnhof. Mittels Fast-ID Überprüfung der Fingerabdrücke konnte die Identität des 31-Jährigen festgestellt werden. Zudem ergab die Überprüfung, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vorliegt. Wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz war er zu eine Gesamtfreiheitsstrafe von 11 Monaten verurteilt worden. Die Bundespolizei nahm den Mann vor Ort fest und lieferte ihn zur Verbüßung der Haftstrafe in eine Justizvollzugsanstalt ein.

