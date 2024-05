BPOLI-WEIL: Mit Haftbefehl Gesuchter versucht sich ins Ausland abzusetzen

Waldshut/Rheinfelden (Baden)/ Weil am Rhein (ots) - Innerhalb von acht Stunden vollstreckte die Bundespolizei an vier Grenzübergängen Haftbefehle und konnte so der Gerichtskasse über 7500 Euro zuführen. Am Dienstag (28.05.2024), gegen 14:30 Uhr, geriet ein 39-jähriger portugiesischer Staatsangehöriger am ...

mehr