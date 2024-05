Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schweizer Grenze: Bundespolizei vollstreckt innerhalb weniger Stunden vier Haftbefehle

Waldshut/Rheinfelden (Baden)/ Weil am Rhein (ots)

Innerhalb von acht Stunden vollstreckte die Bundespolizei an vier Grenzübergängen Haftbefehle und konnte so der Gerichtskasse über 7500 Euro zuführen.

Am Dienstag (28.05.2024), gegen 14:30 Uhr, geriet ein 39-jähriger portugiesischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Waldshut in die Kontrolle der Bundespolizei. Er war wegen Bedrohung vor zwei Jahren von einem deutschen Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden, hatte jedoch nie bezahlt. Gegen die Bezahlung vor Ort von 3210 Euro konnte er seine Reise fortsetzen. Kurz darauf konnte am Autobahngrenzübergang Rheinfelden ein 35-jähriger rumänischer Staatsangehöriger ermittelt werden. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde der Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro verurteilt. Auch er konnte nach Zahlung der geforderten Summe weitereisen. Am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein, wurde ein 32-jähriger französischer Staatsangehöriger durch die Einsatzkräfte kontrolliert. Ebenfalls wegen einer Verurteilung wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wurde der in Frankreich wohnhafte Mann, vor zwei Jahren rechtskräftig verurteilt. Da er die verhängte Geldstrafe von 1600 Euro bezahlen konnte, durfte auch er weiterreisen. Gegen 22:30 Uhr, versuchte ein 46-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit der Tram von Basel kommend einzureisen. Gegen ihn bestand schon seit drei Jahren ein Haftbefehl der zu vollstrecken war. Wegen eines Betäubungsmittelvergehens wurde er zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt. Anstatt zu bezahlen oder sich der Ersatzfreiheitsstrafe zu stellen, tauchte er unter. Am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen konnte der Haftbefehl vollstreckt werden und der Mann durfte nach Zahlung der Geldstrafe weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell