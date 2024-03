Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto gestreift und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es in der Zeit zwischen Dienstag, 26. März, 14 Uhr, und Mittwoch, 27. März, gegen Mitternacht, in der Von-Miller-Straße. Ein 29-Jähriger parkte seinen Mercedes CLS 350 im genannten Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 24 auf dem Parkplatz eines Versandhändlers. Als er zu seinem Wagen zurückkam, stellte er einen Streifschaden an der Stoßstange und am Kotflügel hinten links fest. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Rempler beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

