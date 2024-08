Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Mit Hauswand kollidiert

Herxheim (ots)

Am 23.08.2024 befuhr gegen 18:15 Uhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer die Untere Hauptstraße in Richtung Obere Hauptstraße in Herxheim. Hierbei touchierte er den Sockel eines Baustellenschildes. Infolge dessen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand. Die Schadenshöhe beträgt circa 25000 Euro. Der 21-Jährige wurde durch den Unfall lediglich leicht verletzt.

