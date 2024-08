POL-PDLD: Sachbeschädigung durch Graffiti

Wörth am Rhein (ots) - Mehrfach erhielten Bürgerinnen und Bürger in Wörth am 21.08.24 einen Anruf einen vermeintlichen Kriminalpolizisten, der mitteilen wollte, dass es in der Nähe zu einem Einbruch gekommen sei. Alle angerufenen Personen erkannten allerdings eine Betrugsmasche dahinter und legten auf. In der Regel fragt der vermeintliche Polizist nach den ...

