POL-REK: 240325-1: Auto mit Buchsbaum beworfen - Zeugensuche

Wesseling und Gevelsberg (ots) - Zeugen gesucht Am 13. Juli 2024 entwendeten unbekannte Täter auf einem Parkplatz in Valencia/Spanien ein Wohnmobil der Marke Pössel. Am 12. August 2023 wurde das Fahrzeug dann mit gefälschten Papieren in Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) verkauft. Bei dem Versuch der Fahrzeugabmeldung ...

mehr