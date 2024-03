Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240322-3: Öffentlichkeitsfahndung - Wohnmobil in Spanien gestohlen - Verkauf in Wesseling

Wesseling und Gevelsberg (ots)

Zeugen gesucht

Am 13. Juli 2024 entwendeten unbekannte Täter auf einem Parkplatz in Valencia/Spanien ein Wohnmobil der Marke Pössel. Am 12. August 2023 wurde das Fahrzeug dann mit gefälschten Papieren in Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) verkauft. Bei dem Versuch der Fahrzeugabmeldung fiel dieser Umstand auf und es stellte sich heraus, dass alle Papiere gefälscht waren und das Fahrzeug als gestohlen in der Fahndungsdatei der Polizei verzeichnet war. Im Rahmen des Kaufs wurden durch den Geschädigten Lichtbilder von der tatverdächtigen Verkäuferin gemacht.

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen?

Fotos der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/130669

Wenn Sie diese Person wiedererkennen oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter 02336 9166-0 an die Polizei Ennepe-Ruhr-Kreis. (jus)

