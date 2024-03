Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240322-2: Alkoholisierter Mofafahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bedburg (ots)

Jugendlichem wegen des Verdachts auf Alkohol- und Drogenkonsum Blutproben entnommen

Am Donnerstagabend (21. März) hat sich ein Mofafahrer (15) bei einem Verkehrsunfall in Bergheim-Paffendorf leichte Verletzungen zugezogen. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Jugendliche unter Akohol- und Drogenkonsum stehen könnte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Polizisten ordneten Blutproben an, die ein Arzt später auf der Polizeiwache entnahm.

Nach ersten Ermittlungen war der 15-Jährige gegen 20 Uhr, gemeinsam mit einem weiteren Mofafahrer, auf der Antoniusstraße unterwegs. Dort kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Auto. Durch den Aufprall stürzte der Schüler auf den Asphalt und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Zudem entstand Sachschaden an dem Auto und dem Mofa.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Nach der Entnahme der Blutproben stellten sie den Führerschein des Jungen sicher. Anschließend übergaben die Beamten den Jugendlichen an eine Erziehungsberechtigte.

Die zuständigen Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen in dem Fall bereits aufgenommen. (he)

