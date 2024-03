FW-M: Unglück beim Fremdstarten (Schwabing West)

München (ots) - Montag, 25. März 2024, 15.10 Uhr Gehrenäckerweg Am Montagnachmittag haben etwa 15 Quadratmeter Unrat, Teile einer Hecke und ein Holzverschlag gebrannt. Es wurde niemand verletzt. Ein Passant bemerkte das Feuer und wählte den Notruf. Wenige Minuten später trafen die Kräfte der Feuerwehr München an der gemeldeten Adresse ein. Ein Holzverschlag sowie Unrat standen lichterloh in Flammen. Teile einer ...

mehr