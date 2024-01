Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach Einbruch in ein Haus in der Bittermark

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0111

Nach einem Einbruch in ein Haus am Knappmannsweg am Samstagabend (27. Januar) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Mehrere Zeugen hatten den Mann an der Flucht vom Tatort gehindert.

Sie hatten gegen 19.45 Uhr verdächtige Feststellungen: In dem Haus, in dem sich zu dem Zeitpunkt niemand aufhielt, sahen sie eine Person mit einer Taschenlampe geduckt herumschleichen. Und handelten anschließend genau richtig: Sie riefen die Polizei. Ein 50-jähriger Zeuge begab sich daraufhin in den Garten und machte lautstark auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchtete ein Mann aus dem Haus, konnte jedoch von drei Zeugen festgehalten werden.

In seiner misslichen Lage konnten die eintreffenden Polizeibeamten den 66-jährigen Tatverdächtigen schließlich festnehmen. Sie stellten am Haus anschließend eine beschädigte Terrassentür fest. Zudem fanden sie mutmaßliches Einbruchswerkzeug und - bei der Durchsuchung des Mannes - diversen Schmuck.

Mindestens ein weiterer Täter konnte laut Zeugenangaben flüchten. Die Ermittlungen dazu dauern weiterhin an. Der 66-Jährige wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell