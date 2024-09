POL-PPRP: Fahrzeug aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (08.09.2024 auf den 09.09.2024) kam es zu mehreren Einbrüchen in den Kleingartenanlagen in der Kopernikusstraße und im Waldemar-Frenzel-Weg. Hierbei wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt. Wer hat in der Nacht vom 08.09.2024 auf 09.09.2024 verdächtige Personen ...

