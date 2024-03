Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zur falschen Zeit am falschen Ort

Bingen - Sprendlingen (ots)

Am 14.03.2024 gegen 15:45 Uhr befand sich eine Streife der Polizei Bingen in einem anderen Einsatz in Höhe der Eisdiele in Sprendlingen. Sie staunten hierbei nicht schlecht, als trotz ihrer Anwesenheit, ein bereits amtsbekannter und nicht im Besitz eines Führerscheins befindlicher Fahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen ohne Helm auf einem Motorroller an ihnen vorbeifahren wollte. Der 34-jährige Fahrer wurde kurzerhand einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass keine aktuelle Versicherung für den Motorroller bestand und lediglich das Versicherungskennzeichen des Vorjahres angebracht war. Dem nicht genug, konnten die Beamten auch deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille, was zur Entnahme einer Blutprobe führte. Der Fahrer wird sich nun zum wiederholten Male wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Trunkenheit am Steuer verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell