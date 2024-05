Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Strafe gezahlt

Görlitz (ots)

Am Mittwoch, den 29. Mai 2024, nahmen Einsatzkräfte der Bundesbereitschaftspolizei auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße einen 38-jährigen Bulgaren vorläufig fest. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass er von der Staatsanwaltschaft Halle mit Haftbefehl gesucht wurde. Demzufolge hatte der Mann noch eine Geldstrafe in Höhe von 184,50 Euro offen. Zu dieser verurteilte ihn das Amtsgericht Halle bereits im Dezember 2021 wegen Anstiftung zu bandenmäßiger Urkundenfälschung. Der Bulgare beglich seine Schulden bei der Staatskasse und reiste weiter.

