BPOLI LUD: Wiedereinreisesperre missachtet

Görlitz (ots) - Am Donnerstag, den 23. Mai 2024, wurden im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße zwei Pfeffersprays festgestellt. Gegen 01:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 59-jährigen Polen. Im Fahrzeug befand sich in der Türablage ein Pfefferspray ohne die erforderliche Kennzeichnung. Am Abend kontrollierten die Beamten einen Slowaken (52). ...

