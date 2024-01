Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Tempolimit erheblich überschritten

Kamen (ots)

Die Polizei hat bei Geschwindigkeitskontrollen am Donnerstag (25.01.2024) zum Teil erhebliche Überschreitungen festgestellt.

So wurden an einer Kontrollstelle in Kamen-Heeren-Werve in der Werver Mark, in Höhe Wasserstraße, insgesamt 3178 Fahrzeuge gemessen. 278 davon waren zu schnell. 46 Fahrende erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, zwei davon auch Fahrverbote.

Ein ganz schneller Fahrzeugführer oder Fahrzeugführerin war mit 65 km/h bei zulässigen 30 km/h innerorts unterwegs. Nach Abzug der Toleranz bleibt eine Überschreitung von 32 km/h, was ein Bußgeld von 260 Euro, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot nach sich ziehen könnte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell