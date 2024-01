POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Unna (ots) - Der am heutigen Morgen in der Rembrandtstraße in Unna gestohlene GMC Van mit dem Kennzeichen UN-F 69 ist wieder aufgefunden worden. Zeugen konnten das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Karlstraße in Unna entdecken. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte frische Unfallspuren im Bereich der Front und des Hecks fest. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum möglichen ...

