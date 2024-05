Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Wochenendrückblick - Bundespolizei nimmt Migranten in Gewahrsam

Landkreis Görlitz (ots)

Am zurückliegenden Wochenende stellten Streifen der Bundespolizei insgesamt 46 Personen fest, die zuvor unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist waren. Unter diesen Personen befanden sich Syrer, Inder, Afghanen, Pakistaner, Jemeniten, Singhalesen, Iraner und ein Somalier. Für die Einreise nutzten die Aufgegriffenen vor allem die Grenzbrücken in Hagenwerder, Deschka und Ludwigsdorf. Weitere Feststellungen erfolgten am Bahnhof Görlitz und Weißwasser. In einem Fall wurde am Sonntag (26. Mai 2024) am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf ein Schleuser festgenommen. Der 44-jährige Afghane versuchte drei Landsleute in seinem Opel nach Deutschland zu schleusen. Die Männer waren nicht im Besitz gültiger Reisedokumente. Der Schleuser wurde vorläufig festgenommen. Die Bearbeitung dauert derzeit noch an. Bereits am vergangenen Freitag (24. Mai 2024) wurden 16 Migranten abermals aus Indien, Afghanistan, Iran und Pakistan unter ähnlichen Umständen in Gewahrsam genommen. In diesen Fällen erfolgten die Aufgriffe in Deschka sowie auf der Rothenburger Landstraße in Ludwigsdorf.

