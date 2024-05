BPOLI LUD: Gemeinsame deutsch-polnische Streife nimmt Schleuser und vier Geschleuste in Polen fest

Görlitz, Zentendorf, Hagenwerder (ots) - Am Dienstag, den 21. Mai 2024, nahmen Kräfte der Bundespolizei 21 Migranten in Gewahrsam. In den frühen Morgenstunden entdeckten die Beamten einen Iraner am Busbahnhof in Görlitz. Weitere fünf Personen wurden an der Grenzkontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße festgestellt. Die drei Syrer und zwei Libanesen waren zu Fuß unterwegs und wurden ebenfalls in ...

