BPOLI LUD: Haftbefehl wegen Sachbeschädigung

Landkreis Görlitz (ots) - Am Pfingstwochenende stellte die Bundespolizei im Landkreis Görlitz insgesamt 46 Migranten fest. Am Sonnabend wurden 20 Personen aufgegriffen, darunter elf Männer aus Afghanistan, die über die Altstadtbrücke Görlitz liefen. Weitere Migranten wurden am Viadukt und in Deschka angetroffen. Am Sonntag setzte sich der Trend fort und die ...

mehr