Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwei Haftbefehle wegen unbezahlter Geldstrafen

Görlitz (ots)

Ebenfalls am Montag wurde bei einer Kontrolle am Bahnhof Görlitz ein 30-jähriger Pole festgenommen. Gegen den Mann lagen gleich zwei Vollstreckungshaftbefehle vor. Zum einen verurteilte ihn das Amtsgericht Seligenstadt in zwei Fällen wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe in Höhe von 1440,00 Euro. Ebenfalls wegen Erschleichen von Leistungen ordnete das Amtsgericht Offenbach eine Geldstrafe in Höhe von 1500,00 Euro an. Der Verurteilte versuchte vergeblich, seine Frau telefonisch zu erreichen, um die Geldstrafen zu zahlen. Da er sie nicht erreichen und somit die Beträge nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

