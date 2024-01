Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gegen Autotür getreten

Erfurt (ots)

Eine unschöne Überraschung erlebte eine Autobesitzerin Freitagnachmittag in Erfurt. Sie war auf dem Weg zu ihrem, in der Jenaer Straße geparkten, Renault gewesen und entdeckte das Übel. Ein Unbekannter hatte sich in den Tagen zuvor an ihrem Auto zu schaffen gemacht. Mit einem kräftigen Tritt gegen die Beifahrertür hinterließ er eine Delle im Blech. Anschließend flüchtete der Randalierer unerkannt und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (SE)

