Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Renitenter Fahrgast

Erfurt (ots)

Am Wochenende hatte es die Polizei mit einem renitenten Fahrgast zu tun. Der 44-Jährige hatte in der Nacht von Freitag zu Samstag beabsichtigt seinen Weg mit einem Bus zurückzulegen. In der Erfurter Innenstadt stieg er in das Transportgefährt ein, jedoch ohne ein Ticket zu lösen. Die Aufforderung des Busfahrers ein Fahrticket zu kaufen, ignorierte er. Der Fahrer und ein weiterer Fahrgast versuchten daraufhin den Mann des Busses zu verweisen. Dabei stießen sie jedoch auf Gegenwehr. Auch gegen die eingetroffenen Polizeibeamten wehrte sich der 44-Jährige vehement. Dem gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis kam der Mann nicht nach und so wurde er kurzerhand zur Dienstelle gebracht. (SE)

