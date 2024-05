Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Erneut Migranten festgestellt

Görlitz, Zentendorf, Hagenwerder (ots)

Am Dienstag, den 21. Mai 2024, nahmen Kräfte der Bundespolizei 21 Migranten in Gewahrsam. In den frühen Morgenstunden entdeckten die Beamten einen Iraner am Busbahnhof in Görlitz. Weitere fünf Personen wurden an der Grenzkontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße festgestellt. Die drei Syrer und zwei Libanesen waren zu Fuß unterwegs und wurden ebenfalls in Gewahrsam genommen. Elf syrische Staatsangehörige griffen die Beamten auf, als diese fußläufig über die Eisenbahnbrücke in Zentendorf einreisten. Kurz vor Mitternacht stellte eine Streife der Bundeszollverwaltung in Hagenwerder vier Afghanen ohne gültige Reisedokumente fest. Zuständigkeitshalber wurden die vier Männer der Bundespolizei übergeben. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden acht Migranten an die zuständige Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) übergeben, die anderen 13 Migranten wurden nach Polen zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell