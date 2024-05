Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schleuser festgenommen

Görlitz, Bad Muskau (ots)

Am Montag nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Schleuser fest. Gegen 21:40 Uhr kontrollierten Kräfte der Bundesbereitschaftspolizei im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen an der Stadtbrücke Görlitz einen Audi mit lettischer Zulassung. Auffällig war, dass am Fahrzeug die Scheiben im hinteren Bereich mit einem dunklen Stoffbezug abgedeckt waren. Neben dem lettischen Fahrer (39) befanden sich vier weitere Personen im Fahrzeug. Der 39-Jährige wies sich mit seinem gültigen lettischen Reisepass aus. Einen gültigen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Die vier Insassen führten keine Dokumente mit sich. Bei den Geschleusten handelt es sich um zwei Syrer (30, 19) und zwei Jemeniten (32, 22). Der Lette muss sich wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Im weiteren Verlauf des Montags griff die Bundespolizei in Bad Muskau noch drei Männer aus Indien und einen Jordanier an der Stadtbrücke Görlitz auf.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell