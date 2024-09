Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Goch (ots)

Am Donnerstag (19. September 2024) kam es zwischen 09:00 Uhr und 10:25 Uhr in Goch zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Nachfolgend finden Sie weitere Einzelheiten zu den beiden Einbrüchen.

In der Zeit von 09:00 Uhr und 11:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter eine Terrassentür und drangen so in ein Einfamilienhaus am Greversweg in Goch-Hülm ein. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten mehrere Parfüms sowie einen hohen zweistelligen Bargeldbetrag, bevor Sie sich von der Örtlichkeit entfernten.

Auch an der Triftstraße in Goch-Asperden kam es zu einem Einbruch. Dort hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Einfamilienhauses auf und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

