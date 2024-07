LPI-EF: Betrunken und berauscht mit dem E-Scooter unterwegs

Landkreis Sömmerda (ots) - In Kölleda im Landkreis Sömmerda wurde Donnerstagvormittag eine Frau leicht verletzt. Die 63-Jährige war mit ihrem Fahrrad in der Erfurter Straße unterwegs gewesen, als sie verkehrsbedingt abbremsen musste. Dabei stürzte sie über den Lenker zu Boden. Glücklicherweise wurde die Frau bei dem Unfall nur leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden. ...

