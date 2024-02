Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall: Kollision von zwei Fahrzeugen auf einem Parkplatz

Goch (ots)

Am Montag (5. Februar 2024) kam es gegen 10:40 Uhr auf der Voßheider Straße in Goch zu einem Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Frau aus Bedburg-Hau befuhr die Straße mit einem grauen Hyundai Kona, als es nach aktuellem Ermittlungsstand zu einem internistischen Notfall kam und die Frau Ihr Fahrzeug nicht mehr verkehrssicher steuern konnte. Das immer langsam werdende Fahrzeug steuerte auf einen, in Fahrtrichtung, linksgelegenen Parkplatz zu und kollidierte dort mit einem abgestellten Fahrzeug. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und den Rettungsdienst informiert. Aufgrund der Verletzungen wurde die Frau aus Bedburg-Hau in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Am Fahrzeug (grauer Hyundai Kona) entstand Sachschaden im vorderen Bereich auf der Beifahrerseite. Das auf dem Parkplatz abgestellte Fahrzeug, ein schwarzer Mitsubishi ASX, welches auf eine 68-jährige Halterin aus Goch zugelassen ist, wurde im hinteren linken Bereich beschädigt. Weitere Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. (pp)

